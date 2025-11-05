Порты России и Ирана на Каспии может связать контейнерная линия

Грузоперевозки между портами России и Ирана на Каспийском море могут возрасти. В Махачкале обсудили возможность запуска контейнерной линии между морскими портами Дагестана и Ирана.

Дагестанские и иранские порты на Каспийском море может соединить контейнерная линия, информирует правительство Республики Дагестан.

Переговоры между специалистами из РФ и ИРИ состоялись в Дагестане с участием вице-премьера РД Ризвана Газимагомедова и главы Росморречфлота Андрея Тарасенко. Переговоры были проведены в рамках протокола заседания Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Обсуждалась перспектива запуска регулярной контейнерной линии между Махачкалой и иранскими портами. Было отмечено, что запуск линии расширит возможности для роста грузооборота.

Еще одной темой, затронутой на встрече, стало создание консорциума судоходных компаний.

Между Россией и Ираном в будущем может быть создана концессия по морской торговле. Иранская сторона проявила заинтересованность в таком сотрудничестве.

Отметим, что грузоперевозки между РФ и ИРИ осуществляются не только по морю. В прошлом году почти на 13% увеличился объем автомобильных грузовых перевозок между двумя странами. Также 8 ноября 2025 года в сухой порт близ Тегерана прибыл первый грузовой поезд из России.