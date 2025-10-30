Россия готова начать строительство железной дороги Решт-Астара

Уже в начале будущего 2026 года Россия готова начать строительство последнего 162-километрового недостающего участка Решт-Астара международного транспортного коридора "Север – Юг" на севере Ирана.

Иран планирует до конца текущего 2025 года завершить выкуп земли для участка строительства международного транспортного коридора (МТК) "Север – Юг" - железной дороги Решт-Астара, что позволит российскому подрядчику немедленно приступить к работе над проектом, рассказал глава отдела международных отношений министерства автомобильных дорог и городского развития Ирана Амин Тарфа.

"Компания Tarfa сообщила, что российский подрядчик уже взял под свой контроль 35% земли, приобретенной для реализации проекта"

- Амин Тарфа

Строить недостающий долгожданный участок будет российская инвестиционно-строительная компания Caspian Service, а его заказчиком выступит иранская компания по строительству и развитию транспортной инфраструктуры (CDTIC), которая является дочерней компанией MRUD, сообщает иранское государственное информационное агентство Mehr.

Старт строительства ознаменует официальное предоставление Россией кредита в размере $1,6 млрд для финансирования проекта, пояснил Тарфа, добавив: российское правительство будет выделять средства постепенно, в соответствии с ходом строительства.

Россия рассматривает 162-километровую железную дорогу как ключевое звено транспортного коридора - крупного торгового маршрута, соединяющего Индийский океан с Балтийским морем.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия и Иран заключат соглашение по строительству железнодорожного участка Решт-Астара в ноябре текущего 2025 года. Это обсуждалось на недавней трехсторонней встрече по транспорту и грузоперевозкам между Азербайджаном, Ираном и Россией, которая прошла в Баку.