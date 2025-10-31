Санаторий в Нальчике открыл обновленный корпус

Санаторий "Горный родник" в Нальчике запустил обновленный корпус – теперь здравница может принимать вдвое больше постояльцев и оказывать широкий спектр лечебно-оздоровительных процедур.

В Нальчике в санатории "Горный родник" для гостей открылся после модернизации один из корпусов, поделились в администрации главы Кабардино-Балкарии.

В санатории "Горный родник" вдвое увеличилось количество места после модернизации одного из корпусов. Теперь здравница одновременно может принимать до 400 гостей.

Работы по обновлению корпуса обошлись в более чем 12 млн рублей. Площадь корпуса превышает 1300 кв м, в нем находятся не только номера, но и медицинские кабинеты, открывающие возможности для грязелечения, гидротерапии, физиотерапии, ингаляций, парафинолечения и принятия нарзанных ванн.