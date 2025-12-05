Петербург инвестирует 1,4 млрд рублей в дагестанскую аквакультуру

Петербуржский инвестор откроет в дагестанском поселке форелевое хозяйство, производительность которого на первом этапе составит 850 т. Общая сумма инвестиций в рыбоводство Дагестана достигает 1,4 млрд рублей.

Компания "Рост Аква" из Санкт-Петербурга объявила о стратегическом решении вложить 1,4 млрд рублей в рыбоводство Дагестана. Инвестиции будут направлены на строительство высокотехнологичного форелевого хозяйства в поселке Нечаевка. Решение основано на благоприятных природных условиях региона и высоком потенциале для развития аквакультуры.

Создание комплекса направлено на решение двух ключевых задач: стимулирование экономики Дагестана и обеспечение рынка высококачественной рыбной продукцией, спрос на которую стабильно растет.

Производство начнётся с 850 т форели в год с последующим увеличением до 3 тыс т, что упрочит статус Дагестана как одного из ведущих рыбоводческих регионов России.