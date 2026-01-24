Торнике Шенгелия вошел десятку лучших бомбардиров Евролиги

Грузинский баскетболист Торнике Шенгелия попал в десятку лучших бомбардиров Евролиги после матча "Барселоны" и "Вильербанна". В активе грузинского спортсмена 3 778 очков.

Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия отметился историческим достижением, попав в десятку лучших бомбардиров Евролиги.

Грузинский форвард "Барселоны" ударно провел матч против "Вильербанна", добыв для своей команды 22 очка. Теперь в активе грузина 3 778 очков в Евролигах, он на шесть баллов опередил Серхио Родригеса с 3 772 очками.

Отметим, что Шенгелия признается спортивными экспертами одним из лучших игроков на своей позиции в Европе. Игрок имеет опыт выступления в России, когда он представлял "ЦСКА".

Напомним, что Шенгелия в прошлом году был признан лучшим спортсменом Грузии в игровых видах. Баскетболист получил высокую оценку за игру на чемпионате Европы.