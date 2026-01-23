Сирия продлила перемирие с РКК

Сирия объявила о продолжении перемирия с РКК. Соглашение будет действовать в течение ближайших двух недель.

Власти Сирии продлили перемирие с террористической группировкой SDF/YPG/PKK. Об этом сообщили в Минобороны САР.

Перемирие вступило в силу вечером 24 января. Оно будет действовать в течение 15 дней и позволит международной коалиции эвакуировать тысячи боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) в Ирак.

Сирийское оборонное ведомство предупредило террористов SDF/YPG/PKK о недопустимости продолжения провокаций и распространения лживых и выборочно смонтированных видеороликов.

Как отмечается, военные Сирии уже открыли гуманитарные коридоры для мирных жителей.