С прибытием в Ереван задерживаются шесть самолетов

Ереванский международный аэропорт Звартноц примет с задержкой шесть авиарейсов из четырех стран: в аэропорту заверили, что задержки не связаны со снегопадом в столице Армении, снег не повлиял на работу воздушной гавани.

С серьезным опозданием сядет самолет авиакомпании Caspian Airlines, выполняющий первый с 14 января авиарейс Тегеран-Ереван – все предыдущие были отменены из-за обстановки в Иране, передает Sputnik Армения.

Также опаздывают авиалайнеры, летящие в Ереван из Барселоны (Испания), Тбилиси (Грузия), авиарейсы из Москвы и Краснодара армянской авиакомпании Fly One, а также авиарейс из Москвы авиакомпании "Аэрофлот".

В Ереване идет довольно сильный снегопад, однако, как сообщили в пресс-службе аэропорта, задержки не связаны с метеоусловиями – все службы аэропорта справляются с расчисткой взлетно-посадочной полосы.