Снегопад в Стамбуле вызвал задержки рейсов

Сильный снегопад вместе с похолоданием и сильным ветром обрушился на Стамбул, в результате были задержаны множество авиарейсов.

Непогода устроила коллапс в авиасообщении в Стамбуле, о погодном ЧП сообщают СМИ.

Мощный снегопад прошел почти во всех районах турецкого города после часу дня. Под снегом оказался и берег Мраморного моря. Помимо осадков, в городе дует сильный ветер, температура воздуха, согласно прогнозам, к ночи упадет до нуля, а количество снега на квадратный метр составит около 3-7 кг.

Из-за аномального количества осадков в аэропорту Сабиха Гекчен, расположенном на востоке Стамбула, наблюдаются массовые задержки рейсов, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что ранее Генеральное управление метеорологии Турции издало предупреждение о возможном ураганном ветре, скорость которого будет достигать 75 км/ч. Он будет дуть сегодня и завтра в районе Мраморного моря. Что касается снегопада, то он, по прогнозу синоптиков, остановится только к 20 января, и на его место придут дожди. В среду потеплеет до плюс 11 градусов.