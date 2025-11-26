Вестник Кавказа

Два новых санатория появится в Ессентуках за 1,5 млрд рублей

Ессентуки
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
В Ессентуках построят два санатория, инвестиции составят 1,5 млрд рублей. Здравницы будут готовы к 2030 году.

В ОЭЗ "Капельная балка" в Ессентуках планируется построить за пять лет два санатория, поделился глава курорта Владимир Крутников.

"Четыре участка, два из них уже начинают осваиваться, получили разрешение на строительство. Вот два санатория - это вложения в районе 1,5 млрд рублей"

– Владимир Крутников

Завершить строительные работы планируется до 2030 года. Два новых санатория увеличат номерной фонд Ессентуков на тысячу мест.

Возле строящихся объектов будет благоустроена территория, пользоваться ей смогут как туристы, так и местные жители.

