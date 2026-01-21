Вестник Кавказа

Лидеры Азербайджана и Армении кратко пообщались в Давосе

Ильхам Алиев и Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Ильхам Алиев провел короткий разговор с Николом Пашиняном. Беседы президента Азербайджана и премьера Армении прошла на полях форума в Давосе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели краткую беседу. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайт армянского премьера 22 января.

Встреча состоялась на полях Давосского экономического форума.

Подробности беседы на данный момент не сообщаются.

Накануне глава армянского правительства заявил во время выступления в парламенте республики, что в перспективе энергосистемы Армении и Азербайджана объединятся.

"Да, однозначно и безоговорочно энергетические системы Армении и Азербайджана будут соединены между собой и будут взаимно пользоваться возможностями экспорта и импорта на одинаковых условиях"

– Никол Пашинян

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
730 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.