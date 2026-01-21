Лидеры Азербайджана и Армении кратко пообщались в Давосе

Ильхам Алиев провел короткий разговор с Николом Пашиняном. Беседы президента Азербайджана и премьера Армении прошла на полях форума в Давосе.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели краткую беседу. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайт армянского премьера 22 января.
Встреча состоялась на полях Давосского экономического форума.
Подробности беседы на данный момент не сообщаются.
Накануне глава армянского правительства заявил во время выступления в парламенте республики, что в перспективе энергосистемы Армении и Азербайджана объединятся.
"Да, однозначно и безоговорочно энергетические системы Армении и Азербайджана будут соединены между собой и будут взаимно пользоваться возможностями экспорта и импорта на одинаковых условиях"
– Никол Пашинян