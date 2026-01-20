Пашинян анонсировал объединение энергосистем Азербайджана и Армении

Энергосистемы Азербайджана и Армении в перспективе объединятся, сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте, отвечая на вопрос депутата-оппозиционера от националистической фракции "Армения" Артура Хачатряна о запуске TRIPP ("Маршрута Трампа").
"Да, однозначно и безоговорочно энергетические системы Армении и Азербайджана будут соединены между собой и будут взаимно пользоваться возможностями экспорта и импорта на одинаковых условиях"
– Никол Пашинян
По словам премьер-министра Армении, стороны продолжают вести дипломатическую работу, главная их цель – дальнейшее упрочение мира и его институционализация.
Пашинян также поделился информацией о падении цены на дизельное топливо на 20%, обратив внимание на значение этого факта для сельхозработ.
Глава армянского правительства констатировал, что на сегодняшний день на всей границе между Азербайджаном и Арменией "царит идеальный мир".