Пашинян анонсировал объединение энергосистем Азербайджана и Армении

Азербайджан и Армения в будущем объединят свои энергосистемы – о таких планах сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Энергосистемы Азербайджана и Армении в перспективе объединятся, сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте, отвечая на вопрос депутата-оппозиционера от националистической фракции "Армения" Артура Хачатряна о запуске TRIPP ("Маршрута Трампа").

"Да, однозначно и безоговорочно энергетические системы Армении и Азербайджана будут соединены между собой и будут взаимно пользоваться возможностями экспорта и импорта на одинаковых условиях"

– Никол Пашинян

По словам премьер-министра Армении, стороны продолжают вести дипломатическую работу, главная их цель – дальнейшее упрочение мира и его институционализация.

Пашинян также поделился информацией о падении цены на дизельное топливо на 20%, обратив внимание на значение этого факта для сельхозработ.

Глава армянского правительства констатировал, что на сегодняшний день на всей границе между Азербайджаном и Арменией "царит идеальный мир".