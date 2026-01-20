Ваагн Хачатурян: Азербайджан и Армения уверенно идут к миру

И Армения, и Азербайджан уверенно смотрят в будущее и добьются успеха, потому что у обеих стран есть четкие договоренности и принципы – они взаимно уважают территориальную целостность, суверенитет и юрисдикцию.

Будущее Южного Кавказа зависит от Армении и Азербайджана, от их лидеров, и они уже продемонстрировали свою готовность и проявили политическую смелость и волю к тому, что действительно можно предпринять шаги ради мира, - заявил сегодня президент Армении Ваагн Хачатрян в ходе панельной дискуссии на тему "Определение евразийской экономической идентичности", прошедшей в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Даже год назад казалось невероятным, что такое может произойти в столь короткие сроки, когда Армения уже имеет возможность получать товары из Азербайджана напрямую, через территорию Грузии. Я уверен, что настанет и день, когда мы будем получать эти товары просто через наши территории"

- Ваагн Хачатурян

Сегодня и Армения, и Азербайджан смотрят в будущее. Обе страны живут реализацией общих программ и добьются успеха, потому что у них есть четкие договоренности и принципы – они уважают территориальную целостность, суверенитет, юрисдикцию обеих стран и будут руководствоваться этими принципами, отметил армянский президент, передает NEWS.am.

"Мы откроем наши границы, и я также уверен, что через несколько лет будут не только такие политические встречи на высоком уровне, но и станет регулярным процессом, когда наши граждане из Армении или Азербайджана смогут пересекать границу, торговать и пользоваться преимуществами обеих стран"

- Ваагн Хачатурян

Такое сотрудничество принесет большую выгоду и всему региону Южного Кавказа, и всему миру, поскольку лучший способ связать Европу и Азию, что активно обсуждают сегодня, сделать это через Южный Кавказ. Этот процесс будет успешным еще и потому, что здесь, помимо политического, есть и экономический интерес, отметил президент Армении.

"Это укрепит достигнутое нами соглашение. Лидеры двух стран согласны с общими принципами, поэтому успех возможен. Конечно, я не могу не упомянуть роль президента Соединенных Штатов, г-на Трампа, который смог взять на себя такую ответственность и 8 августа подписал этот исторический документ с лидерами наших двух стран"

- Ваагн Хачатурян

На панельной дискуссии также присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев.