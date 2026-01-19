Баку и Ереван закрыли страницу войны – Ильхам Алиев

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, обозначил приоритеты и место АР в современных политико-экономических реалиях. Отдельно лидер АР затронул мирное урегулирование с Арменией, отметив, что страны де-факто достигли мира.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку стремится к сотрудничеству со всеми соседями, в том числе с Ереваном. Это стало возможным на фоне мирного урегулирования. По словам Алиева, Баку и Ереван закрыли страницу войны.

"Я очень рад, что за годы независимости нам удалось выстроить очень тесные рабочие отношения со всеми нашими соседями, за исключением, разумеется, Армении - по причинам, которые всем известны. После того как де-факто был установлен мир, мы также начали экономическое сотрудничество и экспортные операции"

– Ильхам Алиев

По словам лидера АР, Баку открывает транспортные коридоры для транзита грузов в Армению. Азербайджан уже получил запрос от Еревана на транзит в Россию. Ильхам Алиев также заявил, что в ближайшем будущем Армения сможет осуществлять транзит напрямую через Азербайджан в обход Грузии, как это происходит сейчас.

"Да, сейчас перевозки осуществляются через Грузию, но однажды они пойдут через Армению. И однажды Армения будет осуществлять прямой транзит через Азербайджан, и этот день не так уж далек"

– Ильхам Алиев

По словам Алиева, Азербайджан выстраивает контакты с многочисленными партнерами, но при этом сохраняет политический и экономический суверенитет.

"Всемирная торговая организация разваливается. Кстати, Азербайджан так и не вступил в ВТО, именно потому, что мы хотим сохранить экономический суверенитет, хотя нас приглашали (в организацию - ред.) на протяжении 30 лет"

– Ильхам Алиев