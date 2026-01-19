Азербайджан обеспокоен ситуацией в Иране – Ильхам Алиев

В Баку испытывают обеспокоенность в связи текущей ситуацией в Иране, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, в ИРИ происходит "некоторая дестабилизация".

Нынешняя ситуация в Иране вызывает обеспокоенность у Азербайджана, сообщил президент АР Ильхам Алиев в Давосе в ходе интервью телеканалу Euronews.

Он напомнил, что любая страна должна заботиться о стабильности за пределами ее границ, и Азербайджан не является исключением. Глава государства подчеркнул, что внутри Азербайджана нет никаких потенциальных рисков, все они могут исходить только извне.

"Поэтому для нас стабильность в нашем регионе – это то, о чем мы всегда думаем. И мы обеспокоены некоторой дестабилизацией ситуации в Иране"

– Ильхам Алиев

Президент Азербайджана подчеркнул, что стабильность, предсказуемость и мир в регионе представляют собой самое большое достояние страны.

"Мы пострадали от оккупации и войны, понесли тысячи жертв. Поэтому сегодня стабильность и безопасность для каждой страны являются единственным путем к успеху"

– Ильхам Алиев

Он также коснулся вопроса энергетических рынков, указав на стабильность нефтяных цен и отметив, что цена на нефть сейчас находится на приемлемом, по крайней мере, для Азербайджана, уровне. По словам президента, это означает, что ситуация в Иране и Венесуэле, а также в других странах не оказывают большого влияния на цены на "черное золото". Он назвал эту тенденцию хорошим знаком, напомнив, что производителям и потребителям необходима предсказуемость, чтобы они могли планировать свое будущее.

"Поэтому я надеюсь, что ситуация на Южном Кавказе и вокруг него не ухудшится. Это то, что мы действительно хотим видеть. И я надеюсь, что каждая страна внесет свой вклад в региональную стабильность и безопасность"

– Ильхам Алиев