Посольство Азербайджана в Иране продолжает работу – Байрамов

Глава МИД Азербайджана сообщил сегодня о работе азербайджанского посольства в Иране – оно, как и генконсульство, продолжает свою деятельность, протесты в Иране не сказались на работе.

Диппредставительства Азербайджана в Иране продолжают осуществлять регулярную деятельность, рассказал министр иностранных дел АР Джейхун Байрамов.

В конце декабря в Иране начались протесты, связанные с экономической ситуацией, в результате которых погибли сотни людей – как правоохранителей, так и участников акций.

"Наше посольство в Тегеране, а также генеральное консульство в Тебризе на протяжении всего этого периода ни на один час не приостанавливали свою работу. Поэтому, если наши граждане, находящиеся там, сталкиваются с какими-либо трудностями, у нас имеется официальная информация по этим вопросам"

– Джейхун Байрамов

Глава азербайджанского МИД уточнил, что серьезных проблем не наблюдается, посольство и генконсульство в Иране функционируют в полном объеме.