Массовые задержания лидеров протестов провели в Иране

Операции по задержанию лидеров протестов в Иране охватили сразу несколько провинций. В них участвовали сотрудники КСИР.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) провел в Иране операции по задержанию лидеров протестов. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Операции проводились сразу в четырех областях страны – Рафсанджане, Семнане, Сирджане и Йезде.

"Благодаря тщательному наблюдению и своевременным разведывательным действиям КСИР в провинции Йезд были выявлены и задержаны боевики и лидеры недавних беспорядков в провинции… Была выявлена и арестована значительная часть агентов, связанных с террористическими группами Израиля и причастных к недавним беспорядкам в провинции Семнан"

– агентство Tasnim

По его данным, операции также проводились в городах Рафсанджан и Сирджан, которые находятся в южной части Исламской Республики.

Как отмечается, КСИР задержал шесть человек. Одного из них обвиняют в атаке на сотрудников силы безопасности ИРИ.