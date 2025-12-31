Хаменеи призвал усилить репрессии против демонстрантов в Иране

Власти Ирана могут усилить борьбу с протестующими, выступающими на фоне девальвации нацвалюты. Как отметил верховный лидер страны, за этими людьми стоят внешние силы.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает необходимым усилить репрессии в отношении протестующих, поддерживаемых из-за границы. Соответствующее заявление он сделал на фоне протестных акций, начавшихся в стране в конце прошлого года в связи с девальвацией национальной валюты – риала.

Он подчеркнул, что в обесценивании риала и его колебаниях виноваты иностранные враги, передает агентство Mehr.

"Мы не отступим перед лицом врага. Полагаясь на Всемогущего Бога и полагаясь на поддержку народа, мы поставим врага на колени с божественным успехом"

– Али Хаменеи

Он отметил, что Иран уважает право на протест, но не может мириться с массовыми беспорядками.

"Неконтролируемый рост цен на иностранную валюту (по отношению к риалу) не является естественным и является делом рук врага, которое необходимо остановить"

– верховный лидер ИРИ

Али Хаменеи добавил, что власти разговаривают с протестующими, но не видят смысла разговаривать с бунтовщиками.