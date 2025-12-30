Акции протеста переросли в беспорядки в Иране

Иранские СМИ сообщают об участившихся случаях беспорядков на акциях протеста, которые начались в связи с девальвацией риала. Подобные инциденты зафиксированы в ряде городов страны.

Протестные акции, начавшиеся на западе и северо-востоке Ирана из-за девальвации местной национальной валюты, переросли в беспорядки. Об этом пишут местные средства массовой информации.

"Вечером в пятницу акция протеста <...> прошла в городе Борджнурд из-за колебаний валютного курса риала. В ряде районов протестующие отошли от предъявления экономических требований в сторону проведения погромов"

– агентство Tasnim

Согласно предварительной информации, менее 100 протестующих перекрывали дорожные полосы, затрудняя тем самым движение транспорта.

По данным Tasnim, в городе Сербала появились группы вооруженных боевиков. Они начали стрелять из автоматов под девизом "Смерть Хаменеи!".

В свою очередь, агентство Fars обращает внимание на то, что мирных демонстраций стало становиться все меньше и меньше с утра 2 января. С этого времени митингующие стали чаще вступать в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов и выкликивать антиправительственное лозунги.

По данным СМИ, организаторами беспорядков выступают небольшие группы людей, имеющие в своем распоряжении холодное и огнестрельное оружие, также коктейли Молотова. Они совершают нападения на административные и общественные здания, включая мечети.

Похожие случаи происходят в Тегеране и Кередже. Там демонстранты сожгли флаг Ирана, выкрикивая ряд лозунгов – "Это не последняя битва — Пехлеви вернется!" и "Смерть диктатору".