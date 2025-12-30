Полиция обратилась к протестующим в Иране

Сотрудники полиции готовы дать жесткий ответ протестующим в случае атаки на правительственные объекты.

Полиция Ирана готова к решительным и жестким действиям в случае незаконные попыток протестующих нападать на правительственные объекты. Об этом заявил глава полиции провинции Лурестан Мохаммад Реза Хашемифар.

При этом он подчеркнул, что правоохранители признают законное право граждан на мирные протесты

"Управление полиции провинции считает себя единым с народом и признает законное право граждан выражать свои требования в рамках закона, но оно не допустит компромисса в вопросах общественной безопасности"

– глава полиции Лурестана

Он также акцентировал внимание на том, что закончилось спокойное время для тех, кто нарушает общественный порядок, и тех, кто связан с движениями против безопасности Исламской Республики.