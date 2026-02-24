Встреча последнего шанса

США и Иран сегодня проведут очередной раунд переговоров по иранской яренной программе, которые многие считают последним шансом предотвратить большую войну.

Власти США надеются на прогресс на встрече, хотя и отмечают, что отказ Тегерана вести переговоры по ракетной программе является большой проблемой в достижении их успеха, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Переговоры будут в основном посвящены ядерной программе. И мы надеемся, что прогресс может быть достигнут, потому что президент предпочитает добиваться прогресса на дипломатическом фронте. Но Иран отказывается вести переговоры о баллистических ракетах с нами или с кем-либо еще, и это большая проблема"

- Марко Рубио

Что касается ядерного оружия, то любой договор должен включать США, КНР и РФ, и это будет хорошо для мира, отметил он, передает РИА Новости.

К тому же США уверены, что для работы над своей мирной программой Ирану вовсе не нужно обогащать уран, сообщил госсекретарь.

Для этого стране достаточно иметь реактор на земле и импортировать ядерное топливо, а для получения электроэнергии они могут сделать небольшие модульные реакторы, что вполне доступно и достижимо, отметил Рубио.

Позицию США в данном вопросе четко обозначил и вице-президент США Джей Ди Вэнс: Вашингтон хочет дипломатического разрешения ситуации с иранской ядерной программой, но готов и к другим вариантам, заявил он, обвинив Тегеран в попытке восстановить ядерное оружие и рассказал о якобы имеющихся у американцев доказательствах, не приведя их.