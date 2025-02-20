Вестник Кавказа

Lufthansa решила возобновить полеты в Казахстан

Изумрудный квартал в Астане
© Фото: Игорь Лепёхин
Через месяц Lufthansa запустит после непродолжительной паузы рейсы в Казахстан. Последний на данный полет в республику авиакомпания совершила прошлой осенью.

Авиакомпания Lufthansa (Германия) с конца марта возобновит полеты в Казахстан. Об этом сообщают казахстанские средства массовой информации.

Самолеты Airbus A340-300 будут летать из Франкфурта в Астану и в Алматы. В Астану еженедельно планируется выполнять четыре рейса, а в Алматы – пять.

Напомним, в октябре прошлого года авиаперевозчик перестал выполнять полеты в Казахстан в связи с нехваткой лайнеров и по логистическим причинам.

