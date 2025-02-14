Lufthansa вернула авиарейсы в Казахстан

Перевозчик Lufthansa возобновляет рейсы между Европой и Казахстаном. Полеты были поставлены на паузу пять недель назад.

Немецкая компания Lufthansa приняла решение вернуться к выполнению авиарейсов в Астану и Алматы.

Ранее Lufthansa объявила о приостановке полетов до середины февраля. Теперь компания снова запустит рейсы между Франкфуртом и городами Казахстана - Алматы и Астаной.

"Международный аэропорт Алматы рад сообщить о возобновлении рейсов авиакомпании Lufthansa. Она будет выполнять рейсы в Алматы пять раз в неделю, а в Астану – четыре раза в неделю"

– сообщение аэропорта

На маршруты поставлены Airbus A340 и Airbus A330.

Сообщается, что приостановка была связана с низкой востребованность рейсов в январе-феврале, для перевозчика было экономически нецелесообразно продолжать выполнять эти рейсы.