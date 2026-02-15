Молочные продукты в Грузии подорожают из-за запрета на пластик

В Грузии в 2027 году вступит в силу запрет на производство продуктов в пластиковой упаковке, эта мера неизбежно ударит по бизнесу и поднимет цены на продукты, в том числе молочные.

Глава Ассоциации производителей молочной продукции Грузии Каха Кониашвили сообщил, что запрет на пластик грозит банкротством предприятий и ростом цен, передает медиаплатформа BMG.

"Например, если у меня есть машина для розлива молочных продуктов в пластиковую упаковку, мне придется либо выбросить ее, либо продать и купить новую. Это повлечет за собой огромные дополнительные расходы, которые в конечном итоге отразятся на цене продукта"

– Кониашвили

Он подчеркнул, что не существует более дешевой тары, чем пластик. Еще одной проблемой является то, что в Грузии нет производств стеклянной тары, она приобретается в других стран. не производится в Грузии и импортируется.

Ранее в феврале премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе сообщил, что с 1 июля 2027 года будет введен запрет на производство и импорт продуктов в пластиковых упаковках. Он отметил, что пластик негативно сказывается как на экологии, так и на здоровье людей.