Россия вошла в тройку торговых партнеров Грузии в январе

Товарооборот между РФ и Грузией в январе 2026 года составил $240 млн, Россия входит в топ-3 торговых партнера Грузии.

Российско-грузинский товарооборот в начале года составил $240 млн, следует из данных "Сакстата" за январь.

Россия сохраняет место в тройке основных торговых партнеров Грузии с долей 12,1% за январь. При этом товарооборот двух стран в начале 2026 года оказался на 3,9% меньше, чем в начале 2025 года.

Основные товары, которые поступили из Грузии в РФ: спиртные напитки, минеральные воды, фрукты, цитрусы, грецкие орехи.

Главными товарами, которые Грузия импортировала из РФ, стали: нефть и нефтепродукты, электроэнергия, пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи), сульфированные производные углеводородов. Резкий рост закупок выделяет электроэнергию – плюс 4090%.

Отметим, что по итогам 2025 года товарооборот двух стран вырос на 6,3%, до $2,7 млрд.