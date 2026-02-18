Россия вошла в тройку торговых партнеров Грузии в январе

Российско-грузинский товарооборот в начале года составил $240 млн, следует из данных "Сакстата" за январь.
Россия сохраняет место в тройке основных торговых партнеров Грузии с долей 12,1% за январь. При этом товарооборот двух стран в начале 2026 года оказался на 3,9% меньше, чем в начале 2025 года.
Основные товары, которые поступили из Грузии в РФ: спиртные напитки, минеральные воды, фрукты, цитрусы, грецкие орехи.
Главными товарами, которые Грузия импортировала из РФ, стали: нефть и нефтепродукты, электроэнергия, пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи), сульфированные производные углеводородов. Резкий рост закупок выделяет электроэнергию – плюс 4090%.
Отметим, что по итогам 2025 года товарооборот двух стран вырос на 6,3%, до $2,7 млрд.