Иран и Катар обсудили иранские переговоры с США по ядерному досье

Главы МИД Ирана и Катара в телефонном разговоре обсудили переговоры между ИРИ и США по ядерной программе.

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и премьер-министра, министра иностранных дел Катара шейха Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.

По данным иранского информационного агентства Tasnim, темой беседы министров стал ход непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном по ядерной программе. Было отмечено, что сохраняется "необходимость продолжения консультаций и сотрудничества в целях содействия и продвижения дипломатического пути в рамках регионального взаимодействия".

Отметим, что Катар входит в число ключевых посредников в ирано-американском переговорном процессе.

Последняя встрече США и Ирана прошла в Женеве 17 февраля, она проходила при посредничестве Омана.