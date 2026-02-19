Вестник Кавказа

В Абхазии назвали сроки восстановления движения поездов

Станция Абаата в Гагре
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Шторм в Абхазии повредил железную дорогу, с 19 февраля все железнодорожное движение остановлено – восстановить его планируют к вечеру.

Стало известно, когда восстановится движение поездов в Абхазии, информацией поделились в АЖД.

Накануне из-за шторма были повреждены два участка в Гагрском районе на 2010-м км пути. Железнодорожники заняты восстановительными работами с четверга, этим утром на размытом участке были установлены барьерные тетраподы, полотно засыпается бутовым камнем. Ожидается, что завершить работы удастся к 18:00 пятницы.

В связи с остановкой железнодорожного движения, пассажиров развозят на автотранспорте.

