ЕС признал Корпус стражей исламской революции террористической организацией

Совет Евросоюза утвердил включение элитного военно-политического формирования Ирана в перечень террористических организаций.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) пополнил террористический список ЕС. Решение об этом Совет Евросоюза принял, закрепив политическую договоренность, к которой дипломаты пришли еще 29 января на заседании Совета по иностранным делам.

Как пояснили в Совете ЕС, теперь КСИР подпадает под ограничительные меры в рамках санкционного режима ЕС по борьбе с терроризмом. Это означает замораживание его финансовых активов и экономических ресурсов на территории стран-участниц Евросоюза, а также введение запрета для европейских операторов на предоставление каких-либо средств или ресурсов данной организации.

С обновлением террористического списка ЕС количество фигурантов санкционных ограничений теперь составляет 13 физических лиц, а также 23 объединения и структуры.