Свыше 65 км федеральных дорог обновили на Северном Кавказе

В регионах Северного Кавказа – КБР и КЧР обновили пять участков трасс протяженностью более 65 км с начала 2025 года.

В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии были обновлены 65 км федеральных дорог, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Кавказ".

Уточняется, что дорожники провели ремонтные работы на пяти участках.

"С начала 2025 года обновили три отрезка дорог в Карачаево-Черкесской республике и два - в Кабардино-Балкарской республике"

– пресс-служба ФКУ Упрдор "Кавказ"

Как отметили в ведомстве, по итогам ремонтных работ значительно улучшилось дорожное покрытие, а также увеличился коэффициент сцепления колес автомобилей с проезжей частью. Это поможет снизить количество автомобильных аварий, подчеркнули в сообщении.

Ремонт был проведен на двух федеральных трассах в Карачаево-Черкесии протяженностью свыше 40 км. В частности, на подъезде к курорту Домбай, на границе с Республикой Абхазия и у центра отдыха Архыз.

В Кабардино-Балкарии обновили покрытие на двух участках дороги Прохладный - Баксан - Эльбрус.