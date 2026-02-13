Рахман Мустафаев: Зангезурский коридор и проект TRIPP принесут выгоду России

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев заявил, что запуск Зангезурского коридора и реализация маршрута TRIPP принесут пользу и России.

Открытие Зангезурского коридора и реализация проекта TRIPP принесут выгоды и России, заявил посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев.

Таким образом он прокомментировал итоги недавнего визита в Баку американского вице-президента Джей Ди Вэнса.

Дипломат призвал рассматривать визит Вэнса в Азербайджан и подписанную Хартию о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США "сквозь призму содержания внешней политики Азербайджана", передает RTVI.

"В ее основе лежат принципы сбалансированного подхода к ведущим мировым игрокам, взаимовыгодного сотрудничества с соседями и ответственной политики в отношении актуальных мировых и региональных проблем. О каком содержании идет речь? Это союзническое взаимодействие с Россией, всеобъемлющее стратегическое партнерство с Китаем, союзнические отношения с Турцией. Баку проводит курс на прагматичное сотрудничество с ЕС, с 10 странами-членами которого мы имеем соглашения о стратегическом партнерстве"

– Рахман Мустафаев

Он также напомнил, что с ноября внешняя политика Азербайджана пополнилась также форматом "Центральная Азия + Азербайджан", что Азербайджан является активным участником Движения неприсоединения и его "тройки" Азербайджан-Уганда-Узбекистан, а также одним из немногих государств, которые поддерживают доверительные и взаимовыгодные отношения со всеми участниками "треугольника" "арабский мир – Иран – Израиль".

Посол отметил и такой элемент внешней политики Азербайджана, как активная позиция по актуальным вопросам климатической повестки, в рамках которой Баку оказывает поддержку в борьбе с климатическими вызовами африканским и малым островным развивающимся странам.

Мустафаев уточнил, что в данной многовекторной системе приоритетов недоставало отношений с США.

Глава дипмиссии подчеркнул, что подписанная в Баку с США Хартия послужит еще одним важным фактором упрочения позиций Азербайджана и стабильности на Южном Кавказе, а это в политическом плане даст прямую выгоду всем странам региона, включая Россию.

"Что касается экономических аспектов, то при открытии Зангезурского коридора и реализации мультимодального транспортного проекта TRIPP Россия также будет в выигрыше – его реализация усилит МТК Север-Юг, откроет для России возможность прямого ж/д сообщения через Нахчыванскую автономную республику Азербайджана с Турцией с выходом к портам Средиземного моря и Ираном с выходом к портам Персидского залива и Индийского океана"

– Рахман Мустафаев