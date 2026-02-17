Вестник Кавказа

Россию на Паралимпиаде в Милане представят 23 спортсмена

Россию на Паралимпиаде в Милане представят 23 спортсмена
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Два десятка российских паралимпийцев выступят на Паралимпиаде-2026. Соревнования в Милане и Кортина-д'Ампеццо стартуют в начале марта.

Делегация России на Паралимпийских играх 2026 года будет состоять из 23 человек. Об этом написал на своих страницах в социальных сетях глава Минспорта и руководитель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев.

"Россияне выступят в горнолыжном спорте, лыжных гонках и сноуборде. В командных и игровых видах наши атлеты не будут представлены, так как в керлинге на колясках и хоккее-следж был пропущен весь квалификационный период"

– Михаил Дегтярев

Он отметил, что часть спортсменов уже отправилась в Италию.

Министр также поведал, что Паралимпийский комитет РФ станет получателем средств Российского спортивного фонда.

Напомним, Паралимпиада-2026 пройдет с 6 по 15 марта.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
825 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.