Эрдоган: Совет мира должен защитить сектор Газа

Президент Турции в преддверии завтрашнего заседания Совета мира по Газе рассказал, что рассчитывает на достижение мира в регионе благодаря новой международной организации

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о надеждах, возлагаемых на инициативу Совета мира по сектору Газа. Работа структуры, первое заседание которой состоится уже в этот четверг, 19 февраля, должна поспособствовать достижению региональной стабильности и в перспективе мира на Ближнем Востоке. Об этом президент Турции сообщил местным журналистам.

"По моему мнению, проблема Газы является испытанием совести человечества. (…) Страдания наших палестинских братьев в Газе должны, наконец, закончиться"

– Реджеп Тайип Эрдоган

В беседе с представителями СМИ, турецкий президент обозначил условия, при которых Совет мира может быть эффективен:

превращение временных договоренностей о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в постоянные; обеспечение беспрепятственных поставок гуманитарной помощи на территорию анклава; движение к двугосударственному решению палестинского вопроса.

Эрдоган подчеркнул, что Турция окажет поддержку любым инициативам, работающим на благо "братьев в Газе" и выразил надежду, что новая структура будет работать именно на достижение данных целей.

Президент также подтвердил ранее объявленную кандидатуру главы турецкого МИД Хакана Фидана, как представителя Анкары на грядущем заседании Совета мира.

Что будет делать Совет мира в секторе Газа?

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что по участию Совета мира в нормализации ситуации в секторе Газа до сих пор очень мало конкретики.

"Пока ничего, кроме намерений, от организаторов этой международной структуры не поступало. У нас, конечно, есть информация о том, что в сектор Газа прибывают представители Совета мира, которые осматриваются и, судя по всему, проводят рекогносцировку местности с точки зрения последующих каких-то мер. Пока неясно, идет ли речь об акциях гуманитарного характера или о строительстве тех или иных сооружений – вся информация остается внутри организации, и она не дает уточнений", - обратил внимание дипломат.

"Россия поддержала план Совета мира в части гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Но в целом этот план нуждается в разъяснениях и дополнительном раскрытии данных – каков состав исполнителей, работающих непосредственно в секторе Газа, в чем состоит их функционал и так далее. Неясна и организация верхушки Совета мира: Трамп сам себя назначил постоянным председателем, но в международных органах действует другая система, подразумевающая ротацию руководства. Эти вещи пока не прояснены", - отметил Андрей Бакланов.

"Поэтому от первого заседания Совета мира Россия ожидает именно большей ясности, как структура собирается работать и по каким направлениям. Это могут быть срочные гуманитарные поставки в секторе Газа либо запуск практических работ по изначальному плану Дональда Трампа построить с нуля город-сад. Это действительно интересно, посмотрим, что будет объявлено официально", - продолжил он.

"Кстати, остается без ответа и такой вопрос, кому и как будут предоставляться права собственности на здания выстроенные иностранными компаниями в секторе Газа? И будет ли проект города-сада ограничиваться землей сектора Газа или включит в себя прилегающую акваторию, где располагаются нефтегазовые месторождения? Подобных серьезных вопросов немало, и они касаются не только США, но и других стран. Пока, судя по всему, эти вопросы не имеют ответов, и их предстоит обсудить Трампу с другими участниками Совета мира", - заключил Андрей Бакланов.