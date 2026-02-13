Вестник Кавказа

В Армении экс-депутат Авакян пойдет под суд за незаконное обогащение

В Армении экс-депутат Авакян пойдет под суд за незаконное обогащение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экс-депутат от Республиканской партии Армении Авакян стал фигурантом уголовного дела по коррупционной статье. Прокуратура требует лишить бывшего народного избранника недвижимости и денежных средств.

Генпрокуратура Армении расследует уголовное дело в отношении экс-парламентария от Республиканской партии Армении Карена Авакяна, который обвиняется в незаконном обогащении, передают армянские СМИ. 

По данным СМИ, надзорное ведомство потребовало изъять у Авакяна 10 объектов недвижимости (три из них в Ереване), а также накопления в размере $33 тыс. Материалы дела переданы в Антикоррупционный суд.

Отметим, что Авакян ранее возглавлял "Молодежный фонд Армении". 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
600 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.