В Армении экс-депутат Авакян пойдет под суд за незаконное обогащение

Экс-депутат от Республиканской партии Армении Авакян стал фигурантом уголовного дела по коррупционной статье. Прокуратура требует лишить бывшего народного избранника недвижимости и денежных средств.
Генпрокуратура Армении расследует уголовное дело в отношении экс-парламентария от Республиканской партии Армении Карена Авакяна, который обвиняется в незаконном обогащении, передают армянские СМИ.
По данным СМИ, надзорное ведомство потребовало изъять у Авакяна 10 объектов недвижимости (три из них в Ереване), а также накопления в размере $33 тыс. Материалы дела переданы в Антикоррупционный суд.
Отметим, что Авакян ранее возглавлял "Молодежный фонд Армении".