Кобахидзе: почти 30% иностранцев с ВНЖ в Грузии — россияне

Около 32 тыс граждан России имеют вид на жительство в Грузии, это, согласно заявлению премьера страны, около трети от общего числа иностранцев с ВНЖ.

Более 107 тыс иностранных граждан получили вид на жительство в Грузии. Как заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в парламенте, выступая в рамках интерпелляции, почти треть из них (29,9%) приходится на граждан России.

Согласно представленным премьером данным, из более 32 тыс российских граждан, имеющих ВНЖ в Грузии, 30% либо ранее являлись гражданами страны, либо являются этническими грузинами. Таким образом, граждане РФ лидируют по числу обладателей грузинского ВНЖ.

На втором месте расположилась Индия: 23,9 тыс ее граждан проживают в стране с видом на жительство. Как уточняется, преимущественно это студенты, проходящие обучение в Грузии.

Замыкают тройку лидеров азербайджанцы (6,3%). Как пояснил Кобахидзе, в основном это бывшие жители Грузии азербайджанского происхождения, которые вернулись и оформили ВНЖ.

В первую десятку также вошли граждане Украины, Армении, Беларуси, Турции, Ирана, Судана и Китая. Отметим, что в настоящее время в Грузии активно обсуждаются вопросы миграции и ее последствия для республики.