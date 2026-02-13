Турпоток на горнолыжные курорты Северного Кавказа вырастет на 18%

Лидерами по росту зимнего турпотока в этом сезоне стали горные курорты Северного Кавказа, рост составит около 18%.

В текущем горнолыжном сезоне рост туристического потока на курорты СКФО может вырасти на 18%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, в этом зимнем сезоне турпоток в РФ в среднем вырастет на 9%, до 33,7 млн турпоездок, на курортах Северного Кавказа рост вдвое больше.

"Интерес наших граждан к путешествиям по России стабильно высокий. По предварительным данным, прогнозируем 33,7 млн турпоездок. Это почти на 9% больше, чем в предыдущем зимнем сезоне"

– Дмитрий Чернышенко

Он отметил, что поток туристов на горнолыжные курорты России прошлой зимой превысил 8 млн человек, этой зимой может возрасти еще на 10%, а на Северном Кавказе – почти вдвое выше.

"Популярны горнолыжные курорты Северного Кавказа. Их совокупный турпоток в праздники составил более 70 тысяч человек, что на 18% выше показателей прошлого года"

– Дмитрий Чернышенко

Он также перечислил курорты, которые в новогодние праздники приняли больше всего отдыхающих, это горный кластер Сочи, курорты Алтая, Свердловской области, Кабардино-Балкарии.