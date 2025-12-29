Агдам принимает большое пополнение

Сегодня в карабахский Агдам возвращается большая группа бывших вынужденных переселенцев – в город прибудут 120 семей, это более 400 его новых жителей, которым предстоит вернуть городу былую славу.

Карабахский город Агдам сегодня снова принимает пополнение – в него возвращаются 120 семей бывших вынужденных переселенцев, а ныне – новых жителей фактически заново отстроенного цветущего города.

Раньше эти семьи проживали в различных регионах страны - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях, теперь их ждут собственные благоустроенные квартиры в новом городском районе, передает Trend.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент, первая леди Мехрибан Алиева в ходе своей поездки 24 декабря открыли 2-й жилой комплекс в городе Агдам и в неформальной обстановке пообщались с переселившимися в город его новыми жителями.

Сейчас для людей, которые много лет были переселенцами, в Агдаме и на других освобожденных землях строятся современные города и села – так Баку воплощает в жизнь программу "Великое возвращение".