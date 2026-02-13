Иран готов к ядерному компромиссу в обмен на снятие санкций США

Замглавы МИД Ирана в интервью BBC сообщил о готовности обсуждать ядерный потенциал страны в обмен на снятие американских санкций.

Тегеран сигнализировал о готовности к компромиссу по ядерной программе в обмен на переговоры о снятии санкций США. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи в интервью BBC.

"Если их намерения серьезны, я уверен, мы достигнем согласия"

— Маджид Тахт-Раванчи

В интервью BBC иранский дипломат дал понять, что говорить о вывозе урана из страны пока преждевременно, и вновь подчеркнул, что ракетная программа Ирана не является предметом для обсуждения.

"Когда по нам нанесли удар израильтяне и американцы, нас спасли наши же ракеты. Так как же мы можем согласиться лишить себя средств обороны?"

— Маджид Тахт-Раванчи