В посольстве РФ в Израиле заявили о готовности к возможной эскалации с Ираном

Посольство РФ в Израиле подготовлено к возможной эскалации. Действия были отработаны во время прошлогодней 12-дневной войны с Ираном.

Российская дипмиссия в Израиле имеет сценарий на случай военного конфликта еврейского государства и Ирана. По словам посла РФ Анатолия Викторова, алгоритм действий был отработан во время прошлогодней 12-дневной войны.

"У нас имеется общий алгоритм действий, который использовался в том числе в ходе израильско-иранского конфликта летом 2025 года. Данный комплекс мер на практике доказал свою эффективность. Поэтому мы подготовлены к любому изменению обстановки в сфере безопасности в стране"

– Анатолий Викторов

Викторов отметил, что Москва твердо стоит на позициях дипломатического урегулирования конфликтов в регионе. РФ готова сотрудничать с региональными и международными акторами для недопущения эскалации.