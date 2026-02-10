Вестник Кавказа

Авария лишила воды часть жителей Пятигорска

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью на магистральном водоводе, снабжающем водой курортный Пятигорск и пригородных поселков, произошла авария, последствия которой сейчас устраняют специалисты местного водоканала.

Минувшей ночью водоснабжение курортного Пятигорска в Ставропольском крае было нарушено из-за аварии на магистральном водоводе, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

"В связи с аварией на магистральном водоводе диаметром 1000 мм от главной насосной станции Кубанского водопровода до Пятигорска с 6:30 до окончания работ, ориентировочно 18:00 мск, ограничена подача питьевой воды в ряде районов"

- Дмитрий Ворошилов

Без воды остались пригородные поселки Энергетик, Средний Подкумок, Нижнеподкумский, станицы Константиновская, в самом Пятигорске вода частично идет с пониженным давлением, передает "Интерфакс".

