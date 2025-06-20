Вестник Кавказа

Россия и Казахстан согласовали все аспекты строительства АЭС

© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Подготовка к строительству первой казахстанской АЭС вышла на финишную прямую – Россия и Казахстан согласовали все ключевые документы для ее возведения, сейчас они находятся на стадии подписания.

Подготовка к строительству первой в Казахстане атомной электростанции в поселке Улькен вышла на финальную стадию, поведал телеканалу "Россия 24" посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

"Идет работа по правовому дооформлению начала сооружения АЭС, и я надеюсь, что те документы и соглашения, которые готовятся, в скором времени будут подписаны. Речь идет о соглашениях об организационной стороне дела, легальной, технической стороне"

- Алексей Бородавкин

Еще один важный документ, который тоже ожидает подписания - о предоставлении государственного кредита России для строительства этой электростанции, рассказал дипломат, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, ранее мы писали о том, что Казахстан выбрал Россию лидером консорциума для строительства первой АЭС в республике. РФ и Казахстан займутся формированием эффективного международного консорциума и привлечением государственного экспортного финансирования от России, уточнили в Агентстве по атомной энергии Казахстана.

