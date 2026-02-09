Вестник Кавказа

В Дагестане выделят 250 млн руб на реализацию муниципальных проектов

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Дагестана выделят 250 млн руб на поддержку местных инициатив в 26 районах республики. Финансирование получат более 50 проектов.

В Дагестане планируется потратить 250 млн руб на реализацию проекта "Местные инициативы". Финансирование охватит 26 муниципальных образований республики, бюджетную поддержку получат свыше полусотни предложений, сообщили власти региона. 

"Мы выделили субсидии для муниципальных образований с низкой бюджетной обеспеченностью. Это позволило расширить географию реализации проекта и вовлечь еще большее число муниципалитетов в реализацию данного проекта"

– министр экономики и территориального развития республики Гаджи Султанов

Сообщается, что проект реализуется в Дагестане с 2019 года. Основной задачей инициативы является поддержка проектов местного значения, которые направлены на улучшение социально-экономической ситуации.

