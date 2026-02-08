Баку и Вашингтон обсудили "Маршрут Трампа" и экспорт электроэнергии

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и вице-президент Торговой палаты США Хуш Чокси обсудили сотрудничество в нефтегазовой сфере и проект TRIPP.

Азербайджан и США в ходе круглого стола обсудили сотрудничество в энергетике и проект TRIPP ("Маршрут Трампа"). В рамках бизнес-миссии Торговой палаты США стороны оценили перспективы экспорта азербайджанской электроэнергии и привлечения американских технологий и инвестиций. Делегации на переговорах возглавили министр энергетики Парвиз Шахбазов и старший вице-президент Торговой палаты США Хуш Чокси. Об этом сообщило Минэнерго Азербайджана.

По итогам круглого стола стороны выразили удовлетворение динамикой азербайджано-американского энергопартнерства, которое стало основой для успешной реализации масштабных проектов в области энергобезопасности, выходящих за рамки национальных границ. Непосредственно важную роль, как отмечает азербайджанское Минэнерго, сыграли технологии, опыт и инвестиции американской стороны.

Как сообщили в профильном ведомстве Азербайджана, участники дискуссии связали новый импульс в энергосотрудничестве с политикой лидеров двух стран, направленной на стратегическое партнерство и стабилизацию обстановки в регионе.

"В ходе обсуждений были рассмотрены возможности сотрудничества в сферах нефти, газа, возобновляемой энергетики, электроэнергии, водорода и энергоэффективности"

— министерство энергетики Азербайджанской Республики

Еще одной темой обсуждения стало сотрудничество SOCAR и ExxonMobil. Кроме того, участники оценили возможности по созданию энергетических коридоров, связывающих Азербайджан и Турцию с рынками Центральной Азии и Европы.