Россия и Турция вывели отношения на уровень стратегического партнерства – Иванов

Отношения РФ и Турции поднялись до стратегического партнерства. Драйверами экономического сотрудничества являются энергетика, туризм и сельское хозяйство, рассказал Алексей Иванов.

В последние годы российско-турецкие отношения вышли на уровень стратегического партнерства, заявил временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов.

"Согласны с оценкой, что отношения между Россией и Турцией за последние годы достигли уровня стратегического партнерства. У нас есть флагманские проекты, которые являются маркерами такого сотрудничества высокого уровня"

– Алексей Иванов

Он назвал самые перспективные для двустостороннего сотрудничества области в этом году: энергетика, прежде всего атомная; поставки российских газа, нефти и нефтепродуктов; сельское хозяйство; туризм.

"Полагаем, что это драйверы наших торгово-экономических отношений"

– Алексей Иванов

Дипломат отметил наличие хорошей координации между Москвой и Анкарой по горячим вопросам международной и региональной повестки, в том числе по Украине, Южному Кавказу, Черному морю, Ближнему Востоку, Афганистану, Африке.

Россия и Турция обе сталкиваются с давлением Запада, которому не нравится конструктивное поступательное развитие отношений двух стран, заметил он в интервью газете Nefes.

"В свою очередь Россия удовлетворена уровнем двустороннего сотрудничества с Турцией. При этом, конечно, можно было бы сделать большее. Во внешнеполитическом плане всегда ожидаем от Анкары учета интересов России применительно к позиции по Украине"

– Алексей Иванов