Россия и Турция вывели отношения на уровень стратегического партнерства – Иванов

В последние годы российско-турецкие отношения вышли на уровень стратегического партнерства, заявил временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов.
"Согласны с оценкой, что отношения между Россией и Турцией за последние годы достигли уровня стратегического партнерства. У нас есть флагманские проекты, которые являются маркерами такого сотрудничества высокого уровня"
– Алексей Иванов
Он назвал самые перспективные для двустостороннего сотрудничества области в этом году: энергетика, прежде всего атомная; поставки российских газа, нефти и нефтепродуктов; сельское хозяйство; туризм.
"Полагаем, что это драйверы наших торгово-экономических отношений"
– Алексей Иванов
Дипломат отметил наличие хорошей координации между Москвой и Анкарой по горячим вопросам международной и региональной повестки, в том числе по Украине, Южному Кавказу, Черному морю, Ближнему Востоку, Афганистану, Африке.
Россия и Турция обе сталкиваются с давлением Запада, которому не нравится конструктивное поступательное развитие отношений двух стран, заметил он в интервью газете Nefes.
"В свою очередь Россия удовлетворена уровнем двустороннего сотрудничества с Турцией. При этом, конечно, можно было бы сделать большее. Во внешнеполитическом плане всегда ожидаем от Анкары учета интересов России применительно к позиции по Украине"
– Алексей Иванов