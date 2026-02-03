СМИ назвали причины снижения цен на драгметаллы

Цены на золото и серебро в мире пошли вниз после рекордного подъема – это один из признаков стабилизации геополитической обстановки и смягчения торговых споров между США и Китаем.

Цены на золото и серебро после рекордного скачка снова пошли вниз – аналитики полагают, что это связано с укреплением доллара и смягчением торгового противостояния между США и Китаем, сообщает Yahoo Finance.

Следствие этого – уменьшение спроса на драгоценные металлы, особенно золото, так как оно менее доходный, хотя и более надежный источник инвестиций. А вот серебро пока остается в тренде, поскольку промышленный спрос на него сохраняется в индустрии электромобилей и приборов, связанных с искусственным интеллектом, отмечает издание.

За год на мировых рынках цены на золото совершили скачок от $2,9 тыс до более чем $5,3 за унцию, сейчас они снизились примерно до $4 860 тыс. Та же тенденция и у цен на серебро: год назад оно стоило около $30 за унцию, в конце января – более $110, а сейчас - $76.

Как полагают аналитики, свою роль в процесс сыграло и укрепление курса доллара, который считается относительно надежным объектом для инвестиций. И хотя последние несколько месяцев этот его статус пошатнулся из-за элементов непредсказуемости в политике США, теперь курс американской валют растет на фоне ожиданий более строгой денежно-кредитной политики и повышения процентных ставок после того, как указом Дональда Трампа Кевин Уорш сменил на посту главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

Напомним, ранее мы писали о том, что запасы золота на счетах ЦБ РФ к концу января превысили $400 млрд и сейчас оцениваются примерно в $403 млрд. Центробанк увеличил вложения в драгметалл в январе на более чем 23%, после чего доля золота в общей структуре резервов поднялась до 48%, что стало рекордом за 30 лет.