Цена на золото и серебро 2026: что стоит за рекордной волатильностью?

Цены на золото и серебро в начале 2026 года пережили историческую волатильность, поставив рекорды как по скорости роста, так и по масштабам обвала. Какая сейчас цена на золото и серебро, почему они подорожали в начале 2026 года, а потом резко упали, что происходит с рынком, что будет с золотом и как инвестировать в золото в условиях волатильности?

Какая сейчас цена на золото и серебро?

На 3 февраля 2026 года цены на золото и серебро демонстрируют восстановление после исторического обвала. Золото к 16:45 мск сегодня торговалось по $4 960,6 за тройскую унцию, а серебро - по $88,5. Текущий рост - это коррекция после резкого падения 30 января и 2 февраля, когда золото упало примерно на 10%, а серебро - на 28-30%.

Почему золото и серебро подорожали в начале 2026 года?

Невероятный рост цен на драгоценные металлы в конце 2025 - начале 2026 года был обусловлен сочетанием макроэкономических, геополитических и структурных факторов:

Макроэкономическая неопределенность и политика ФРС. Инвесторы опасались давления администрации Дональда Трампа на Федеральную резервную систему с целью агрессивного снижения процентных ставок, что могло бы ослабить доллар и разогнать инфляцию. Эти опасения делали золото, традиционно выступающее как защита от инфляции и слабого доллара, особенно привлекательным активом;

Геополитическая напряженность. Рост цен поддерживали многочисленные очаги нестабильности, включая эскалацию конфликта в Газе, напряженность вокруг Ирана и Гренландии, конфликт на Украине и операцию США в Венесуэле. В такие периоды инвесторы традиционно ищут "безопасные гавани";

Спрос со стороны центральных банков и дедолларизация. Центробанки многих стран, в частности Китая и Турции, продолжили активную диверсификацию золотых резервов, стремясь снизить зависимость от доллара США. Этот устойчивый институциональный спрос создавал прочную основу для рынка;

Структурный дефицит на рынке серебра. Рынок серебра столкнулся с физическим дефицитом, связанным с взрывным ростом промышленного спроса (особенно от солнечной энергетики и сферы ИИ) и ограниченными мощностями по добыче и переработке. Небольшой размер рынка по сравнению с золотом делал его более уязвимым для спекуляций.

Почему золото и серебро упали в конце января?

Обвал, произошедший 30-31 января 2026 года, стал одним из самых резких в истории: золото за день потеряло до 12%, а серебро - до 36%. Ключевым триггером стало снижение неопределенности.

Главным катализатором стало выдвижение Трампом Кевина Уорша на пост главы ФРС. Рынок воспринял этого бывшего члена совета управляющих ФРС как более предсказуемого и умеренного кандидата по сравнению с другими возможными претендентами. Это ослабило страхи по поводу радикального смягчения политики и потери независимости регулятора, что мгновенно укрепило доллар США. Поскольку золото и серебро торгуются в долларах, их стоимость для инвесторов, использующих другие валюты, падает при его укреплении.

Однако глубинной причиной масштабов обвала стала чрезвычайная перекупленность рынка. Перед падением золото за месяц выросло более чем на 20%, а серебро - более чем на 40%, демонстрируя почти вертикальный рост. Такая динамика привлекла огромное количество спекулянтов, использующих кредитное плечо. Когда началась коррекция, она вызвала каскад маржинальных требований и принудительных закрытий позиций, что усугубило падение. Таким образом, новость об Уорше стала удобным поводом для фиксации прибыли после стремительного ралли.

Как рынок золота и серебра ведет себя после шока?

После резкого падения в пятницу, 30 января, и продолжения продаж в понедельник, 2 февраля, рынок начал демонстрировать признаки стабилизации и частичного восстановления во вторник, 3 февраля.

По данным на утро 3 февраля, спотовые цены на золото находились в диапазоне $4 846 - $4 913 за унцию, что примерно на 4-5.5% выше минимумов начала недели, но значительно ниже пика в $5 595, достигнутого 29 января.

Серебро также отыграло часть потерь, поднявшись до уровня около $83 - $87 за унцию, однако это все еще далеко от исторического максимума в $122.

Несмотря на глубокую коррекцию, с начала 2026 года оба металла остаются в значительном плюсе: золото дорожало более чем на 9%, а серебро - более чем на 15%. Этот отскок указывает на то, что фундаментальный интерес к драгметаллам сохраняется, а наиболее панические и спекулятивные продажи уже остались позади.

Каковы фундаментальные драйверы рынка драгметаллов?

Несмотря на техническую коррекцию, ключевые долгосрочные факторы, поддерживающие бычий тренд на рынке драгметаллов, никуда не исчезли:

Бюджетная и долговая политика США - рекордный госдолг США (свыше $38 трлн) и хронический дефицит бюджета подрывают доверие к доллару и стимулируют поиск альтернативных активов;

Дедолларизация - стремление центробанков и государств диверсифицировать резервы ведет к устойчивому институциональному спросу на золото;

Геополитические риски - напряженность вокруг Гренландии, Ирана, Венесуэлы и других точек создает перманентный спрос на защитные активы;

Структурный дефицит серебра - ограничения предложения при растущем промышленном и инвестиционном спросе создают прочную основу для цен.

Что будет с золотом в 2026 году?

Прогнозы аналитиков по цене золота на 2026 год были существенно пересмотрены в сторону повышения после рекордного ралли и последующей коррекции. Если ранее консенсусные ожидания были значительно скромнее, то теперь ряд крупных банков говорит о потенциале роста до $6000-6300 за унцию.

Мнения аналитиков относительно краткосрочных колебаний разнятся, но среднесрочные прогнозы остаются преимущественно оптимистичными:

В JP Morgan ожидают, что золото может достичь $6 300 за унцию к концу 2026 года, указывая на его роль как многогранного хеджа;

Deutsche Bank также прогнозирует рост до уровня $6 000, считая, что тематические драйверы для металла остаются позитивными;

Bank of America повысил свой целевой ориентир по золоту до $6 000, отмечая, что бычьи рынки заканчиваются не из-за высоких цен, а из-за смены фундаментальных факторов.

При этом аналитики отмечают риски возврата к долгосрочным фундаментальным уровням около $4 000 для золота в перспективе 2-3 лет, если макроэкономическая картина изменится. Большинство экспертов сходятся во мнении, что волатильность сохранится, а восстановление может быть не таким стремительным, как предыдущий взлет.

Как инвестировать в золото в условиях волатильности?

Соблюдать дисциплину и долгосрочный подход. Драгоценные металлы следует рассматривать как стратегическую, а не спекулятивную часть портфеля. Исторически значительные коррекции (до 20% и более) являются нормой в рамках многолетних бычьих трендов;

Драгоценные металлы следует рассматривать как стратегическую, а не спекулятивную часть портфеля. Исторически значительные коррекции (до 20% и более) являются нормой в рамках многолетних бычьих трендов; Диверсифицировать инвестиции. Традиционно на драгоценные металлы рекомендуется выделять 5-15% инвестиционного портфеля, в зависимости от риск-профиля. Рассматривать можно не только физический металл, но и биржевые фонды, акции золотодобывающих компаний или обезличенные металлические счета, помня об их специфических рисках;

Традиционно на драгоценные металлы рекомендуется выделять 5-15% инвестиционного портфеля, в зависимости от риск-профиля. Рассматривать можно не только физический металл, но и биржевые фонды, акции золотодобывающих компаний или обезличенные металлические счета, помня об их специфических рисках; Рассматривать коррекции как возможность. Для инвесторов, не успевших войти в рынок, или желающих нарастить позицию, периоды глубоких просадок могут создавать более привлекательные точки входа;

Для инвесторов, не успевших войти в рынок, или желающих нарастить позицию, периоды глубоких просадок могут создавать более привлекательные точки входа; Избегать паники и спекуляций. Погоня за краткосрочной прибылью и использование кредитного плеча на столь волатильном рынке сопряжены с высокими рисками, что и доказали события конца января.

Резкое падение цен на золото и серебро в конце января 2026 года стало результатом совпадения технической перекупленности и снижения политической неопределенности в США. Однако этот эпизод не отменяет действия глубоких структурных факторов: сомнений в устойчивости доллара, геополитических рисков и стратегии дедолларизации, проводимой многими странами. Хотя краткосрочная траектория цен может оставаться турбулентной, фундаментальные основы для долгосрочного роста драгоценных металлов как защитных активов по-прежнему выглядят прочными. Для инвесторов это означает необходимость терпения, дисциплины и фокуса на стратегических целях, а не на сиюминутных колебаниях рынка.