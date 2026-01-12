У кого больше всего золота в мире?

В Саудовской Аравии обнаружили запасы золота, которые оцениваются более чем в 221 тонну. Это огромное количество одного из самых ценных металлов, стоимость которого растет на протяжении года, однако не рекордное. У кого больше всего золота на планете, сколько вообще в мире осталось золота и кто производит его в колоссальных объемах?

Сколько золота осталось в мире?

По данным за 2025, в недрах Земли по всему миру осталось примерно 64 тысячи тонн золота. Добыто к концу первой четверти 21 века было более 215 тысяч тонн драгоценного металла. Две трети всего добытого золота пришлись на вторую половину прошлого века: такой скачок стал возможен благодаря развитию технологий. 45% всего добытого золота было переплавлено в украшения, более 20% - в слитки и монеты. Центральные банки по всему миру владеют 17% всего золота, добытого на сегодняшний день.

У кого самые большие запасы золота?

Больше всего неразработанных запасов золота среди всех стран мира осталось у России и Австралии - примерно по 12 тысяч тонн. В России золото добывают на Севере и Дальнем Востоке: в Иркутской и Магаданской области, а также в Красноярском и Хабаровской Крае и в Якутии. В Австралии золото добывают в основном на западе страны. На Россию и Австралию приходится больше трети золота, которое всё еще в недрах земли.

Кроме России и Австралии больше всего неразработанного золота:

в Южной Африке - 5 тыс. тонн

Индонезии - 3,8 тыс. тонн

Канаде - 3,2 тыс. тонн

Китае - 3,1 тыс. тонн

США - 3 тыс. тонн

Перу - 2,5 тыс. тонн

Бразилии - 2,4 тыс. тонн

Казахстане - 2,3 тыс. тонн

Узбекистане - 1,8 тыс. тонн.

В каких странах больше всего золота?

Золото - важнейший резерв и актив всех центральных банков мира. Зачем банкам золото? На случай, если другие резервы и активы, например, доллар, нельзя будет использовать для расчётов, но это в экстренной ситуации. В целом, если говорить более сложными терминами - золото обеспечивает стране, у которой оно есть, доверие и ликвидность, то есть способность оплачивать счета и тому подобное.

Больше всего золота в мире у США. Эта страна абсолютный рекордсмен, накопивший более 8 тысяч тонн драгоценного металла. Следом за США расположились:

Германия - 3,3 тыс. тонн

Италия - 2,45 тыс. тонн

Франция - 2,43 тыс. тонн

Россия - 2,33 тыс. тонн

Китай - 2,27 тыс. тонн

Швейцария - 1,03 тыс. тонн

Индия - 876 тонн

Япония - 846 тонн

Нидерланды - 612 тонн

Турция - 595 тонн

Польша - 448 тонн

Португалия - 383 тонны

Узбекистан - 382 тонны.

В настоящее время на США и Европу приходится более половины всех золотых запасов стран мира.

Кто больше всех в мире добывает золота?

Чем выше цена золота, тем его выгоднее добывать. На протяжении последних 15 лет крупнейшим производителем золота в мире остается Китай. В 2010 году КНР добывала около 350 тонн золота в года, а в 2025 году объёмы производства составили почти 400 тонн, рост за 15 лет составил чуть более 14%.

На втором месте после Китая - Россия, которая в 2025 году добыла как минимум 330 тонн золота. За 15 лет рост производства в стране составил более 60%.

На третьем месте Австралия, которая за 2025 год произвела 320 тонн золота, за 15 лет нарастив добычу более чем на 24%.

США за прошлый год добыли около 210 тонн золота или почти 6% от мирового производства, оказавшись на четвёртом месте в мире. Добыча этой страны с 2010 года упала на 9%.

Золотодобыча Канады в 2025 году составила 190 тонн. По темпам роста производства за последние 15 лет Канада стала рекордсменом, увеличив добычу на рекордные 86%.