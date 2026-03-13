Жители Ингушетии отдохнут три дня в честь Ураза-байрам

Выходные в Ингушетии на этой неделе начнутся уже в четверг. Праздник Ураза-байрам будет отмечаться 20 марта, к нему приурочили дополнительные выходные.

В Ингушетии 19-21 марта объявлены выходными в связи с праздником Ураза-байрам (Ид аль-Фитр).

"Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о выходных днях в связи с празднованием мусульманского праздника Ид аль-Фитр – Мархаш. В соответствии с решением руководителя региона жителям республики предоставляется три выходных дня – 19-21 марта"

– пресс-служба главы и правительства Ингушетии

Праздник отмечается с окончанием поста в священный месяц Рамадан. Ид аль-Фитр или праздник разговения в 2026 году придется на 20 марта.

Отметим, что по случаю праздника выходные объявлены и в других республиках Северного Кавказа – в КБР, КЧР, Чечне, Дагестане.