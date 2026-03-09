Ураза-байрам 2026 будет нерабочим в Кабардино-Балкарии

Пятница 20 марта в 2026 году будет нерабочей в КБР в связи с тем, что на нее выпадает праздник Ид-аль Фитр (Ураза-байрам). Соответствующий указ издал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

"В связи с обращением Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики по случаю праздника Ураза-байрам постановляю: объявить 20 марта 2026 года в КБР нерабочим днем"

– указ главы Кабардино-Балкарии

Стоит отметить, что поскольку 20 марта – пятница, то жители КБР смогут отмечать Ураза-байрам три дня подряд: 21 и 22 марта выпадают на выходные дни, субботу и воскресенье соответственно, которые также будут нерабочими.

В Дагестане власти республики приняли решение сделать нерабочими два будних дня – не только пятницу 20 марта, но и четверг 19 марта. Таким образом, дагестанцев на Ураза-байрам ждут "длинные" выходные, которые продлятся четыре дня.

Напомним, что Ураза-байрам, как и Курбан-байрам, был установлен пророком Мухаммедом. Это основные и фактически единственные праздники в исламе. Ураза-байрам знаменует окончание длящегося на протяжении священного месяца Рамадан поста (уразы). Его отмечают, чтобы поблагодарить Всевышнего за силу и терпение, дарованные им верующим во время месяца Рамадан.