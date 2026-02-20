РФ и Иран продолжают воплощать совместные проекты – посол Джалали

Россия и Иран продолжают работу над совместными проектами, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, работа ведется, в том числе и по МТК "Север-Юг", но процесс может несколько замедлиться, рассказал посол Ирана в Москве.

Сотрудничество России и Ирана на фоне военной операции США и Израиля против Ирана продолжается, поделился посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Посол отметил, что стороны ведут совместную работу по транспортному коридору "Север-Юг" и по строительству атомной электростанции "Бушер" на юге Ирана.

"Нельзя сказать, что война никак не отражается на этих проектах. Конечно же, она может немного замедлить процесс реализации работ. Но две стороны полны решимости, чтобы продолжить все, о чем ранее договорились"

– Казем Джалали

Российские специалисты еще находятся на строящейся АЭС в Бушере, Тегеран надеется на продолжение их работы, уточнил дипломат в интервью "Известиям".

"Что касается коридора "Север - Юг", наши российские коллеги проводят проектно-изыскательские работы по всему маршруту железной дороги Решт - Астара. Но в принципе задержка той или иной работы не может препятствовать нам думать о будущем. Мы - две дружеские страны, хорошие и добрые соседи. У нас стратегические отношения и естественно мы будем продолжать в том же духе"

– Казем Джалали

В середине февраля министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщал, что проект линии Решт - Астара стартует 1 апреля этого года, когда стороны подпишут окончательное соглашение о начале работ.