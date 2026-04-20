Ключевые силовые ведомства Сирии исключены из санкций ЕС

ЕС продлил действие санкций в отношении Сирии. При этом ограничительные меры в отношении ряда силовых ведомств САР отменены.

Евросоюз отменил санкции в отношении ключевых силовых ведомств Сирии. Об этом свидетельствует документ, размещенный в официальном журнале ЕС.

В частности, из санкционных списков исключены Минобороны и МВД САР.

"Удалены следующие позиции: управление политической безопасности; главное разведывательное управление; управление военной разведки; разведывательное управление ВВС; Минобороны; МВД; Высший институт прикладных наук и технологий"

– журнал ЕС

При этом остальные ограничения в отношения Сирии продлены еще на год.

"На основании пересмотра Решения 2013/255/CFSP предусмотренные в нем ограничительные меры должны быть продлены до 1 июня 2027 года"

– Евросоюз

