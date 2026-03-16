Брюссель предложил возобновить соглашение с Дамаском

Еврокомиссия рассматривает возможность возобновить отношения с новыми властями Сирии и отменить таможенные пошлины на импорт сирийских товаров.

Еврокомиссия выдвинула предложение о возобновлении действия соглашения о сотрудничестве с Сирией 1978 года в рамках восстановления отношений с ее новым руководством.

Соответствующая информация была опубликована в заявлении на официальном сайте Еврокомиссии.

"Еврокомиссия предложила полностью восстановить действие соглашения о сотрудничестве ЕС - Сирия, что ознаменует новый шаг в двусторонних отношениях"

Также, в Брюсселе предложили отменить таможенные пошлины на импорт в ЕС промышленных товаров из Сирии.

Кроме того, предполагается отмена количественных ограничений на взаимную торговлю, уточнили в официальном сообщении.

Отмечается, что теперь данные инициативы должны быть утверждены всеми странами в Совете Евросоюза.

Напомним, Брюссель приостановил действие этого соглашения в 2011 году в рамках санкций против Дамаска под руководством прежнего президента Башара Асада.